CARASSAI- Il 10 ottobre, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Borghi autentici” dell’Associazione che riunisce piccoli e medi comuni d’Italia, i comuni della Rete, in cerca di un modello di sviluppo locale sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone e attento alla valorizzazione delle identità locali, hanno organizzato la “Giornata Nazionale dei Borghi Autentici“. Testimonial dell’iniziativa nazionale sarà il noto volto di Peppe Convertini, conduttore del programma di Rai 1 “Linea verde” e Carassai sarà protagonista, insieme ad altri 51 borghi d’ Italia, della manifestazione socio-culturale che avrà per tema la genialità come motivo di orgoglio territoriale ma anche di ispirazione.

Con il titolo de “Il carassanese e la regina” nel format di conferenza-spettacolo si approfondirà la conoscenza delle figure di Cesare Macchiati e di Cristina Regina di Svezia, come esempio di genio e di affermazione della propria identità, cui seguirà un percorso a piedi nella Carassai del ‘600. L’evento, che prende impulso dalle linee guida della Convenzione di Faro, sarà occasione di riflessione su alcuni temi sociali attuali e ispirazione per le giovani generazioni, oltre che un’occasione di divulgazione, conoscenza e riappropriazione della propria eredità culturale.

La manifestazione si svolgerà al mattino alle ore 10, con replica pomeridiana in concomitanza con l’evento nazionale “Chiese aperte”.

Per prenotare telefonare al numero 393 2774336 o scrivere a: experiencevillage@outlook.it

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.