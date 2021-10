In attesa del confronto nei nostri studi fra Piunti e Spazzafumo in ballottaggio, abbiamo ritenuto utile fare riflessioni e valutazioni sugli esiti del 3-4 ottobre. Auspicando il meglio per la città di San Benedetto del Tronto

SAN BENEDETTO – Dopo le puntate speciali della nostra trasmissione “Punto. E a capo” con i candidati sindaco, abbiamo ritenuto utile dare ulteriori informazioni ai nostri lettori con spiegazioni su norme elettorali e prospettive, nonché sull’esigenza di guardare al futuro con atteggiamenti positivi.

Atteggiamenti che mettano da parte la piaga del clientelismo perché riteniamo ciò l’unica soluzione per far tornare a votare gran parte di quel 40% che – nauseato e scoraggiato da forze politiche ritenute inadeguate per il bene della città – hanno preferito rimanere a casa e disertare le urne.

Consigliamo di ascoltarlo per intero: l’unico modo per poter poi commentare e, approvare o no, quanto è stato detto da Nazzareno Perotti e Giuseppe Buscemi.

