Il premio per il miglior articolo inedito in storia ed economia delle istituzioni è stato consegnato a Lanciano dal Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco

LANCIANO – Presso il teatro Fenaroli di Lanciano, nel pomeriggio di sabato 2 ottobre, il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha consegnato ad Alessandro Venieri, giovane studioso di San Benedetto del Tronto, il “Premio Marcello De Cecco” per il miglior articolo inedito in storia ed economia delle istituzioni. L’elaborato, intitolato “The Allied Maritime Transport Council during the World War”, analizza la parabola storica di un’autorità di cooperazione alleata nata durante la prima guerra mondiale che funse da modello per le successive organizzazioni internazionali (Società delle nazioni, Onu) ed europee (Ceca, Cee, Ue).

Il Premio viene assegnato dall’Associazione Marcello De Cecco (Amdec), intitolata alla memoria del famoso economista lancianese venuto a mancare nel 2016 e che promuove l’attenzione appassionata della società civile per la pratica della politica economica. La rassegna – dal titolo “Mani Visibili” – ha visto succedersi sul palco, oltre a Ignazio Visco, personalità del calibro di Paolo Baratta, Enrico Giovannini e Fabrizio Barca, e ha affrontato i temi della mobilità sostenibile, della ripresa economica post-Covid e dello sviluppo del Mezzogiorno.

Alessandro Venieri, nato ad Ancona nel 1992 e da sempre residente a San Benedetto del Tronto, ha condotto i propri studi a Bologna, Mosca, Londra e Cambridge, specializzandosi in storia economico-sociale e delle istituzioni. Attualmente lavora presso l’Esma, l’Autorità europea di supervisione e regolamentazione dei mercati finanziari.

