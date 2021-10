SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’A.S Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Simone Di Domenicantonio. L’attaccante, classe 1997, arriva a titolo definitivo dal San Giorgio F.C”.

Così dal Club rossoblù l’8 ottobre in una breve nota.

“Ordinanza sindacale con cui, in occasione delle partite della Samb della stagione 2021/22, si vieta la vendita di bevande di qualsiasi gradazione contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica e la vendita in qualsiasi contenitore di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5 %.”.

Così dal Comune di San Benedetto del Tronto in una nota diffusa l’8 ottobre.

