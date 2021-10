SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota giunta in redazione l’8 ottobre dal Comando regionale dei Vigili del Fuoco Marche.

Nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco marchigiani per far fronte alle richieste di intervento a causa della perturbazione che ha colpito la nostra regione. Circa 110 gli interventi effettuati nella notte, le richieste sono soprattutto per rami o alberi caduti e danni causati dall’acqua. Ad Ascoli Piceno si sono svolti la maggior parte degli interventi per la forte precipitazione della serata di ieri.

Questi gli interventi effettuati:

– Pesaro Urbino 20

– Ancona 15

– Macerata 10

– Fermo 5

– Ascoli Piceno 65

