TERAMO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 7 settembre, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Nella giornata di oggi i vigili del fuoco di Teramo hanno effettuato dieci interventi a causa del maltempo che ha interessato il territorio provinciale. Abbondanti nubifragi hanno interessato i comuni della Val Vibrata e della zona costiera da Giulianova a Martinsicuro. Principalmente i vigili del fuoco hanno provveduto ad effettuare prosciugamenti di scantinati e soccorrere automobilisti in difficoltà per le condizioni delle strade e a causa di sottopassi allagati. Particolarmente impegnati i vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto e Nereto.

Una squadra di vigili del fuoco ha soccorso due automobilisti rimasti bloccati con la loro auto in un sottopasso ferroviario in via D’Annunzio a Giulianova, completamente invaso dall’acqua. Appena l’acqua comincerà a defluire, l’auto sarà recuperata trainandola fuori della zona allagata.

Il Comando dei vigili del fuoco ha provveduto a richiamare anche personale libero dal servizio per evadere i numerosi interventi che restano ancora da effettuare.

