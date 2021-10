SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tanta pioggia e problemi.

Come annunciato dalla Protezione Civile Marche, maltempo nel Piceno oggi 7 ottobre.

Allerta “arancione” anche per l’8 ottobre in provincia per temporali e criticità idrogeologica.

Intanto disagi e allagamenti vari lungo la costa e nell’entroterra, interventi dei pompieri.

Annullato il mercato del venerdì a San Benedetto, ordinanza in arrivo dal Comune per precauzione.

