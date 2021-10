Il Punto Vaccinale della Popolazione per l’emergenza Cororonavirus, finora ospitato nel Palasport “Speca”, cambia sede

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Asur-Area Vasta 5 rende noto che, da lunedì 11 ottobre, il Punto Vaccinale della Popolazione per l’emergenza Covid, finora ospitato nel Palasport “Speca”, sarà aperto nella sede del Centro Agroalimentare Piceno in via Valle Piana 80.

Il Punto Vaccinale sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20, la domenica dalle 8 alle 14. Il recapito telefonico è 3383034880

Fino a domenica 10 ottobre il Punto Vaccinale continuerà ad operare al Palasport col medesimo orario.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.