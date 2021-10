Come per il primo turno, tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia soltanto se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 7 ottobre, al ballottaggio andranno come noto Pasqualino Piunti e Antonio Spazzafumo: “Come per il primo turno, tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia soltanto se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate”.

L’ufficio presso il quale possono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento è la segreteria comunale che, per l’occasione, oltre al normale orario settimanale, assicurerà l’apertura anche nelle giornate di:

SABATO 9 OTTOBRE DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30;

DOMENICA 10 OTTOBRE DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30 (termine ultimo di legge per il deposito di ulteriori collegamenti);

