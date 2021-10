ABBRANDINI 6 Nulla può sullo 0-1 di Raparo (15’) e sul sinistro sotto al sette di Quacquarelli (36’). Para il rigore su Sbaffo del possibile 0-2 che poteva virtualmente chiudere il match ma poi compie un’uscita sbagliata, fatale, sul gol del 2-4

ALBONI 6+ Non cade alla qualità dell’esterno recanatese Senigagliesi, concedendogli poco anche negli inserimenti. Non supporta la squadra in fase offensiva, forse anche su richiesta del mister.

LORENZONI 5 Soffre molto il classe 2003 sulle iniziative del 7 avversario sulla fascia destra. Chiusure assolutamente da rivedere le sue.

CIPOLLETTA 6+ Insieme ad Alboni sembra essere l’unica “sicurezza” di una difesa a cui Donati deve assolutamente metter mano.

VARGA 5- Troppo irruento nell’intervento che causa il rigore su Minicucci (16’). Molti errori da dietro commessi tra passaggi elementari e marcature. Viene sostituito nel secondo tempo

LULLI 5,5 Alcuni errori banali in fase di impostazione per il capitano rossoblù. Macina molti chilometri in campo, molti di questi a vuoto.

AMORUSO 5,5 Sfiora il gol all’11 del primo tempo con una conclusione al volo che sfiora la traversa, poi sparisce dal campo. Marca la prestazione con un’espulsione nel finale per eccesso di foga nei confronti di un avversario.

TRAVAGLINI 6,5 Buona prova per il 2002. Duttile e combattivo, dimostra lo spirito giusto in campo.

FERRETTI 7,5 Prestazione solida e convincente. Crea non pochi grattacapi alla difesa avversaria. Segna al 22’ da posizione defilata sfruttando la deviazione di un difensore ospite.

CUM 7 Disputa una prima frazione di gioco decaffeinata. Segna al 5’ della ripresa, bravo ad essere il più reattivo sulla respinta non eccezionale di Amadio.

MENDICINO 6 Serve l’assist per l’1-1 di Ferretti con un’ottima sponda ma si divora il gol del vantaggio a tu per tu con Amadio. Cercasi bomber.

DONATI 6 La sua Samb cala fisicamente nel secondo tempo. Ancora poche idee di gioco nella sua squadra; c’è da migliorare, e non poco.

FABRETTI (73’) 5,5 Entrato nella ripresa con il risultato in pareggio, si fa vedere a sprazzi e viene raramente servito dai compagni.

DE SANTIS (dal 75’) 5- Uscite impervie e lanci sprovveduti per il centrale subentrato a Verga. Prova largamente insufficiente.

LISI SV

