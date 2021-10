L’ex rossoblu Marco Raparo: “Felice per gol e vittoria ma mi dispiace per la mia ex squadra”. Giovanni Pagliari, allenatore Recanatese: “Abbiamo vinto contro un avversario mai domo”

Videointerviste a cura di Valerio Fagioli e Nazzareno Perotti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Piove in Riviera e purtroppo anche sull’As Sambenedettese nel tardo pomeriggio del 6 ottobre.

La Samb ha perso 4 a 2 in casa, al “Riviera delle Palme” contro la Recanatese, terza sconfitta di fila in serie D. I rossoblu ci hanno comunque provato ma si fa sentire, come era scontato, l’allestimento in poco tempo di una rosa che deve ancora trovare la giusta amalgama e la precaria condizione fisica.

In sala stampa, ai microfoni di Riviera Oggi, si sono presentati l’allenatore Massimo Donati e il Direttore Sportivo Matteo Sabbadini. Per gli ospiti, invece, il mister Giovanni Pagliari e l’ex rossoblu, ora alla Recanatese, Marco Raparo.

