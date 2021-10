NOTE: Samb in completo bianco e bande rossoblu, Recanatese in completo nero.

Formazioni

Sambenedettese: Abbrandini, Alboni, Lorenzoni, Varga, Cipolletta, Lulli, Ferretti, Amoruso, Travaglini, Mendicino, Cum.

A disposizione: Bruno, Zappasodi, De Santis, Miruku, Lisi, Isacco, Fabretti, De Sena. Allenatore Massimo Donati

Recanatese: Amadio, Somma, Quacquarelli, Gomez, Marafini, Ferrante, Minicucci, Raparo, Curzi, Sbaffo, Senigagliesi.

A disposizione: Cingolani, Ascani, Capitani, Alessandretti, Guercio, Giampaolo, Grieco, Sopranzetti, Minella. Allenatore: Giovanni Pagliari.

Circa 800 tifosi allo stadio “Riviera delle Palme”, cielo nuvoloso e pioggia.

Angoli: 2-4

PRIMO TEMPO

5′ Ci prova la Recanatese con Gomez che dal limite prova il tiro, ribatte Varga.

9 Fallo di Ferretti, calcio di punizione dai 25 metri per gli ospiti.

9′ Calcia Sbaffo sul secondo palo ma c’è un Super Abbrandini che respinge in angolo. Gran parata del portiere rossoblu.

13′ OCCASIONE SAMB: batte l’angolo Ferretti verso Varga che appoggia dietro per la conclusione dal limite di Amoruso ma il pallone sfiora la traversa.

16′ GOL DELLA RECANATESE. Gomez dopo aver ricevuto un pallone dalla destra da parte di Minicucci, appoggia per Raparo che dal limite insacca alle spalle dei Abbrandini, 0-1.

18′ CALCIO DI RIGORE PER LA RECANATESE. Ammonito Varga per aver atterrato in area Minicucci.

18′ PARA ABBRANDINI! Rigore neutralizzato dal portiere rossoblu che si distende sulla sua destra e para il rigore di Sbaffo. Risultato fermo sullo 0-1.

25′ GOL DELLA SAMB. Dopo un’azione insistita da Alboni, il pallone arriva tra i piedi di Mendicino che appoggia a Ferretti. Il 7 rossoblu va al tiro, deviato, e fa 1-1.

29′ RECLAMA UN RIGORE LA SAMB. Punizione dai 25 metri per i rossoblu, cross in mezzo e Travaglini viene atterrato in area. Per l’arbitro è tutto regolare.

37′ GOL DELLA RECANATESE. Eurogol di Quacquarelli che dai 30 metri insacca il pallone sotto il sette dove Abbrandini non può arrivare, 1-2.

45′ Arriva la fine del primo tempo. La Samb è sotto 1-2 contro una Recanatese ben organizzata e che sta sfruttando gli errori dei rossoblu.

SECONDO TEMPO

3′ Ammonito Marafini per aver commesso fallo su Travaglini, punizione per la Samb nella metà campo avversaria.

9′ Ammonito Quacquarelli, intervento scomposto su Alboni. Calcio di punizione per la Samb sull’out di destra.

9′ GOL DELLA SAMB. Cross di Lulli dalla destra, stacca Mendicino di testa ma il pallone viene parato dal portiere. Sulla ribattuta si avventa Cum che fa 2-2.

12′ Doppio cambio della Recanatese: escono Curzi e Marafini per Minella e Alessandretti.

15′ GOL DIVORATO DALLA RECANATESE: Sbaffo dalla sinistra mette il cross sul secondo palo dove arriva la deviazione di Somma, ma il pallone finisce poco sopra la traversa.

17′ OCCASIONE SAMB: Travaglini si invola sulla destra e serve il pallone per Mendicino che stoppa e tira addosso al portiere. Poteva fare sicuramente di più.

19′ ANCORA LA SAMB VICINA AL GOL: punizione dalla sinistra di Ferretti, il pallone è troppo lungo per i saltatori in area, ma sul secondo palo arriva Travaglini che di prima intenzione calcia e sfiora il legno.

21′ Cambio della Recanatese: esce Senigagliesi per Giampaolo.

23′ Cambio della Samb: esce Cum ed entra Fabretti.

24′ GOL DELLA RECANATESE. Punizione sotto alla barriera di Giampaolo parata da Abbrandini. Sulla respinta si avventa Minicucci che fa 2-3.

26′ Cambio della Samb: esce Varga entra De Santis.

28′ ALTRO RIGORE NEGATO ALLA SAMB. Alboni mette il cross in area deviato con il braccio aperto da Quacquarelli.

29′ GOL DELLA RECANATESE. Dopo il rigore negato alla Samb, ripartono gli ospiti e Minicucci fa 2-4.

32′ SAMB IN 10, espulso Amoruso dopo un faccia a faccia con Raparo.

33′ Cambio della Samb: esce Travaglini entra Lisi.

34′ Cambio della Recanatese: esce Minicucci ed entra Grieco.

42′ Cambio della Samb: esce Mendicino per Miruku.

42′ Cambio della Recanatese: esce Raparo per Guercio.

45′ Sono 5 i minuti di recupero.

45+2′ Ammonito Lorenzoni dopo aver trattenuto Sbaffo.

45+5′ Arriva il triplice fischio dell’arbitro. La Samb esce sconfitta dal Riviera delle Palme per 2-4.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.