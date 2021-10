SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il tour enogastronomico “Prossima Fermata Piceno” è arrivato alla suo sesto appuntamento e, per l’occasione, farà tappa presso la Degusteria del Gigante giovedì 7 ottobre alle ore 20:15.

Il menù sarà caratterizzato soprattutto dall’impiego di piatti che valorizzano l’uso dei semi in cucina, un ingrediente impiegato fin dalla preistoria che, sempre più spesso, viene utilizzato dagli chef più blasonati.

Come in ogni tappa del tour il locale scelto va ad esprimere la sua ricerca di unicità grazie a sapori unici tipici della località in cui risiede.

Le aziende vitivinicole chiamate ad esaltare i sapori e ad accompagnare ogni portata sono: Vini Capecci, Vigneti Vallorani e Irene Cameli.

Il costo della serata, vino incluso, è di 40 euro.

