Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 6 ottobre, dalla Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Prosegue senza soluzione di continuità l’impegno dei

Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica volto a garantire sicurezza e legalità lungo la

fascia rivierasca della provincia di Teramo.

Nella tarda mattinata del 5 ottobre i Carabinieri della Stazione di Martinsicuro hanno dato

esecuzione ad un provvedimento di carcerazione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di

Pescara a carico di un pregiudicato quarantanovenne di origini partenopee, già sottoposto

alla detenzione domiciliare a Martinsicuro.

Il provvedimento è scaturito da una mirata

attività di controllo posta in essere dai militari nei confronti del predetto, grazie alla quale

sono state accertate plurime violazioni del beneficio della detenzione domiciliare (evasioni e

rientro in ritardo da alcuni permessi). Per il pregiudicato campano si sono quindi aperte le

porte del carcere di Lanciano.

Nel pomeriggio del 5 ottobre i Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica hanno tratto in

arresto una pregiudicata cinquantunenne del posto. Dopo giorni di appostamenti e

pedinamenti i militari hanno sorpreso la donna mentre, nei pressi della sua abitazione nel

centro storico di Alba Adriatica, cedeva una dose di cocaina ad un cliente.

La successiva

perquisizione domiciliare ha poi consentito di rinvenire un panetto di hashish del peso di

circa 100 grammi, nonché materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente.

La donna è stata quindi sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa

del processo con rito direttissimo che si svolgerà in data odierna presso il Tribunale di

Teramo. Per il cliente è invece scattata la segnalazione alla Prefettura di Teramo quale

assuntore di sostanze stupefacenti.

