SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “È giunta l’ora…si torna a casa! Vi presentiamo in esclusiva le nuove divise Home & Away targate Adidas, per la stagione 2021-22, in collaborazione con Gtz distribution, presto saranno disponibili nello store online”.

Così l’As Sambenedettese presenta le nuove magliette, casa e trasferta, della stagione 2021-22.

Un filmato girato al Torrione con Federico Angiulli. Speriamo sia di buon auspicio.

