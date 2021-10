L’atleta di origini pugliesi, ma residente ad Alba Adriatica, in un’accesa finale ha superato l’altro azzurro Valerio Putrino del Team Italia. A novembre tornerà ad Abu Dhabi per difendere anche il suo titolo di campione mondiale

OSTIA – Francesco Mininni della Checkmat International di San Benedetto si è confermato campione europeo di brasilian jiu jitsu. L’atleta di origini pugliesi, ma residente ad Alba Adriatica, che a novembre tornerà ad Abu Dhabi per difendere anche il suo titolo di campione mondiale, conquistato proprio negli Emirati Arabi lo scorso anno, nella cornice di casa del Centro Olimpico PalaPellicone di Ostia ha fatto suo nuovamente il titolo continentale, superando in un’accesa finale l’altro azzurro Valerio Putrino del Team Italia, mentre sul gradino più basso del podio ostiense è salito lo spagnolo Victor Lozano del Mathias Ribeiro Team.

«Ci tenevo a fare bene in questo europeo – ha detto Mininni – sia perché riconfermarsi non è mai facile, sia perché ho combattuto in casa, Roma mi porta bene e mi da la carica giusta. La strada è sempre in salita e piena di insidie, ma lo sport (come la vita) ci insegna superare le difficoltà e vincere le paure, con dedizione e perseveranza. Ringrazio i miei maestri Rodrigo Silva e Juninho Crivellari, il preparatore atletico Mattia Gargano, il fisioterapista Gianni Gialluisi, i manager Giacomo Tronelli e Pasquale Giancaspro. Senza di loro non sarei qua».

Il prossimo impegno agonistico di Mininni (che il mese scorso aveva vinto anche il National Romania di Bucarest) è previsto in Portogallo a fine mese, poi inizierà la preparazione mirata al mondiale di Abu Dhabi, in calendario nel mese di novembre.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.