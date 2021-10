SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Verso Samb-Recanatese, che si giocherà mercoledì 6 ottobre alle 15 al Riviera delle Palme, ecco le parole di mister Donati: “Non siamo felici per le sconfitte, ma i ragazzi sono motivati e vogliamo fare un buon risultato. Sarà importante fare una grande prestazione“.

La Samb sta affrontando delle difficoltà in queste prime settimane con le partite ravvicinate e con poca preparazione. Il mister si è espresso a riguardo dicendo: “È normale che sia un problema, ma non voglio scuse. Siamo qui per superare le difficoltà“.

Quella di domani sarà la prima partita in casa per la Sambenedettese e c’è grande entusiasmo da parte della squadra. “Abbiamo bisogno del supporto della nostra gente, possono darci una grossa mano“. – aggiunge Donati.

Riguardo alla Recanatese afferma: “Affrontiamo una squadra con giocatori importanti che gioca bene a calcio, ma sappiamo cosa fare e cercheremo di darle del filo da torcere”.

Oltre a Lulli squalificato, assente Amato. Da valutare Varga, assente nelle prime due partite.

