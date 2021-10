I parcheggi lungo la via saranno accessibili così come quelli adiacenti alla Curva Nord. Non sarà utilizzabile quello antistante il palazzetto dello Sport

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota diffusa dall’As Sambenedettese il 5 ottobre.

L’As Sambenedettese comunica che, in occasione della gara di campionato Sambenedettese-Recanatese di mercoledì 6 ottobre, ore 15, i cancelli dello Stadio “Riviera delle Palme” saranno aperti sin dalle ore 13.30. Si invitano i tifosi a recarsi allo stadio muniti di documento d’identità e Green Pass obbligatorio.

Si informa, inoltre, che viale dello Sport resterà aperto al traffico. I parcheggi lungo la via saranno accessibili così come il parcheggi di Curva Nord. Non sarà utilizzabile quello antistante il palazzetto dello Sport.

Percorso per raggiungere lo stadio per i tifosi ospiti:

– Uscita A14 San Benedetto del Tronto

– Immettersi sulla sopraelevata Sp227 verso San Benedetto Centro

– Prendere Uscita di Viale dello Sport

– Seguire poi le indicazioni del personale di servizio.



BIGLIETTERIA

Il giorno della gara il botteghino resterà chiuso in osservanza delle misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. I tifosi rossoblu dovranno munirsi di biglietto di ingresso allo stadio tramite prevendita, sia online che nei punti vendita VivaTicket del Territorio.

La società comunica che, dopo mesi difficili e con gli sportivi costretti lontani anche dagli stadi, ha deciso di calmierare i prezzi dei tagliandi per tutti i settori e, per la gara in questione, sarà attiva anche la PROMO ABBONATO dedicata ai possessori di Fidlity Card e/o Supporter Card che prevede il costo di 1 euro a tagliando (promozione valida solo nei punti vendita VivaTicket esibendo Fidelity Card e/o Supporter Card, tessere da esibire anche all’ingresso dello stadio).

Si ricorda che per l’accesso allo stadio è obbligatorio il GREEN PASS.

Di seguito l’articolo precedente con tutte le info sui tagliandi

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.