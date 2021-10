TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 4 ottobre, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova hanno arrestato, su ordine del Tribunale di sorveglianza, il cinquantanovenne di Giulianova che nei giorni scorsi, in più occasioni, era stato denunciato dagli stessi militari dell’Arma per evasione. L’uomo, infatti, nonostante fosse agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia verso l’ex moglie, continuava ad assentarsi arbitrariamente dalla sua abitazione, provocando così l’aggravamento della misura cautelare a cui era sottoposto. Infatti al termine delle formalità di rito in caserma, l’uomo è stato condotto in carcere.

