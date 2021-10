GROTTAMMARE – Antonello Maraldo è il Grottammarese dell’anno 2020.

Sabato 9 ottobre alle ore 21.15 sul palco del Teatro delle Energie riceverà il prestigioso riconoscimento all’interno della manifestazione “Una rotonda sul mare”.

La commissione – composta da Enrico Piergallini, Alessandro Rocchi, Tullio Luciani, Walter Assenti, Giuseppe Concetti, Alessandro Ciarrocchi, Rosina Bruni, Angelo Garramone, Giarmando Dimarti, Tiziana Maffei – ha deciso all’unanimità di conferire al dott. Maraldo il riconoscimento con la seguente motivazione: “Per aver svolto con passione, competenza ed eccezionale senso del dovere il ruolo di Direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti” di Ancona, in una fase storica difficilissima per le sorti della nostra regione e dell’intera nazione.

Per aver guidato, insieme agli altri membri di Direzione, in una situazione di emergenza senza precedenti, l’Azienda sanitaria, assumendo decisioni di carattere generale, gestendo e dirigendo tutta la complessa catena dell’area amministrativa, logistica e tecnica.

Per aver infine rappresentato con orgoglio e dedizione lo spirito di servizio che tutti gli operatori del sistema sanitario nazionale hanno profuso e continuano a profondere in prima linea nella dura lotta contro la pandemia, sacrificando se stessi per la tutela della salute pubblica.”

Il dottor Maraldo nel corso degli anni ha svolto, in vari ambiti, lavori che lo hanno portato a conoscere realtà diverse: Ufficiale della Guardia di Finanza a Roma, Impiegato di Banca ad Ancona, Osimo e Ascoli Piceno, funzionario, dirigente e poi direttore di Aziende Sanitarie in 6 diverse realtà (San Benedetto, Ascoli, Jesi, Fabriano, Lanciano e ora Torrette) e anche Direttore delle Sedi INAIL di L’Aquila e Teramo. Dal marzo 2016 ricopre il ruolo di Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti” di Ancona.

