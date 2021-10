Abbrandini 5,5 Male in occasione del primo gol dell’A.T. Fiuggi: manca la presa del pallone dopo il tiro di Ficara, probabilmente deviato. Da segnalare una grande parata all’11 st su Ficara dopo un errore della difesa rossoblu.

Alboni 6+ Dopo un buon esordio con il Trastevere, fa una buona gara anche a Fiuggi. Prezioso sia in fase offensiva, con le sue sovrapposizioni e i suoi cross, sia in fase difensiva.

Cipolletta 6 Soffre molto le ripartenze in velocità della squadra di casa, ma per il resto fa quello che può.

De Santis 5+ Abbastanza bene nei primi minuti del primo tempo, dopo l’espulsione di Lulli soffre molto l’attacco avversario. Suo l’errore all’11 st che spalanca la porta a Ficara per l’occasione del 3-0, sventata da Abbrandini.

Miruku 5 Sulla sua fascia marca Ficara che non trova difficoltà nel saltarlo, infatti il numero 10 dell’A.T.Fiuggi va molte volte al tiro tra cui quello dell’1-0.

Lulli 5,5 Tiene abbastanza bene il centrocampo e smista molti palloni in avanti e sulle corsie laterali. Al 30′, provando a rimediare un errore, entra in modo scomposto su Gallinari per recuperare un pallone e l’arbitro lo espelle. Purtroppo salterà la gara di mercoledì contro la Recanatese.

Ferretti 5,5 Suo il cross, al 20′ pt, che innesca l’azione di Fabretti. Spreca una buona occasione nel finale di primo tempo tirando alto dal limite dell’area. Nel secondo tempo prova il tiro dai 30 metri su punizione ma senza successo. Esce un po’ nervoso al posto di Travaglini al 20′ st.

Amoruso 5,5 Si è visto pochissimo durante la gara. Ha avuto un occasione al 33′ st sulla sponda di Mendicino ma tira sopra alla traversa.

De Sena 5,5 Spreca una buona ripartenza nel primo tempo perché tarda nel tirare. Nel secondo tempo manda alto un colpo di testa.

Lisi 6 Partita sufficiente, si vede parare un tiro al 4′ pt da Mejri e anche la ribattuta, che poteva far passare in vantaggio la Samb. Buona l’azione creata con intraprendenza per De Sena che tarda nella conclusione. Ragazzo tecnicamente valido e che può rendersi più pericoloso nelle prossime partite.

Fabretti 6 Al 20′ ha una buona occasione ma di testa manda poco sopra alla traversa dopo aver ricevuto un cross dalla destra. Esce al 32′ per scelta tecnica, dopo l’espulsione di Lulli, al posto di Isacco.

Isacco 5 al 45′ fa un grave errore, regalando la palla alla squadra di casa che permette a Ficara di segnare la doppietta.

Mendicino 5,5 Entra all’inizio del secondo tempo e al 33′ st serve un buon pallone con una sponda che porta Amoruso alla conclusione. Torna in difesa per recuperare un pallone perso. Bene l’impegno ma davanti serve qualcosina di più da un attaccante di esperienza come lui.

Lorenzoni 6 Entra al 45′ al posto di Miruku. Non male nei contrasti e in fase di spinta sulla sinistra, fa qualche discesa con personalità.

Travaglini 6 Arrivato ieri il classe 02′ viene schierato al 20′ st al posto di Ferretti. Sua l’occasione al 30′ st che impegna Mejri con un tiro potente di collo pieno dal limite dell’area.

Cum s.v. entra a gara quasi finita.

Mister Donati 6 Schiera un 4-3-3. Cambia al 32′ Fabretti per Isacco, inserendo un centrocampista in più (data l’espulsione di Lulli) per coprire le avanzate avversarie. A fine primo tempo prova a riprendere la gara inserendo Mendicino che non impensierisce più di tanto la difesa di casa. Interessanti i cambi di Lorenzoni e Travaglini. La partita è stata decisa dagli episodi, ma certamente servirà fare di più sotto tutti i punti di vista. È troppo presto per poter giudicare la sua Samb, ha avuto poco più di 10 giorni per preparare due partite ravvicinate nonostante la poca preparazione atletica. Sicuramente si inizierà a vedere qualcosa di più a partire dalle prossime 5/6 partite e sono convinto che la squadra migliorerà.

