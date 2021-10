SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Porto d’Ascoli è stato battuto 1-2 dal Chieti, ma può uscire dal Riviera a testa alta.

Il rigore al 95′ (prima parato da Finori, ma poi fatto ripetere dall’arbitro) è stata una beffa che, per quanto si è visto in campo, i padroni di casa non meritavano. Una sconfitta che lascia rabbia e parecchio amaro in bocca, che i ragazzi di mister Ciampelli proveranno a convertire in energia positiva in vista della stracittadina di domenica prossima contro la Samb.

Nel post partita, l’allenatore biancoceleste Davide Ciampelli ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Una sconfitta che fa male, ma non dobbiamo soffermarci sull’esito, il rischio è quello di rimanere legati agli episodi. Ora voltiamo pagina”.

Al di là dell’1-2 finale, è arrivata una buona risposta da coloro che sono subentrati nella ripresa. Su tutti l’attaccante Shiba, che ha firmato il pareggio pochi minuti dopo essere entrato in campo: “Sappiamo di avere le qualità poter dire la nostra in questo campionato – prosegue mister Ciampelli – siamo consapevoli del fatto che ci sono anche partite come questa in cui si può andare sotto. L’importante è mantenere equilibrio, oggi ho visto una reazione nervosa e tecnica importante. Questo è quello che dobbiamo portarci dietro per il futuro”.

