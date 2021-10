Tutto pronto allo stadio “Capo ai Prati” di Fuggi per Atletico Terme Fiuggi – Sambenedettese, oggi domenica 3 ottobre.

NOTE: Samb in completo rossoblu, padroni di casa in completo bianco.

Formazioni

Atletico Terme Fiuggi: Mejri, Di Nezza, Romeo, Rizzitelli, Papaserio, Forgione, Fall, Ficara, Tomas, Lo Duca, Gallinari.

A disposizione: Dragone, Potenza, Rocchi, Meloni, Tajani, Francia, Frabotta, Costa, Turzo. Allenatore Fabrizio Romondini.

Sambenedettese: Abbrandini, Alboni, Miruku, De Santis, Cipolletta, Lulli, Ferretti, Amoruso, De Sena, Lisi, Fabretti.

A disposizione: Bruno, Zappasodi, Cum, Isacco, Lorenzoni, Travaglini, Mendicino. Allenatore Massimo Donati.

Angoli: 0-2

PRIMO TEMPO

5′ GOL DIVORATO DALLA SAMB: Lisi tutto solo in area di rigore tira addosso al portiere.

6′ GOL DELL’A.T. FIUGGI: Gol dei padroni di casa in contropiede con Ficara dopo una deviazione di un difensore rossoblu.

11′ Ci prova De Sena con il destro da fuori area, il pallone però finisce fuori alla destra di Mejri.

16′ OCCASIONE A.T. FIUGGI: Di Mezza in area di rigore prova il tiro, chiude in angolo la difesa della Samb.

20′ OCCASIONE SAMB: Ferretti riceve il pallone sulla destra, crossa all’altezza del dischetto e Fabretti conclude di testa poco sopra la traversa.

30′ SAMB IN 10, espulso Lulli dopo aver commesso un fallo a centrocampo su Gallinari.

32′ Nella Samb esce Fabretti per Isacco.

35′ Ammonito Gallinari per aver commesso fallo su Alboni.

40′ FALLISCE IL 2-0 L’ATLETICO TERME FIUGGI: Forgione nell’area piccola riceve il pallone dalla destra e, di prima, lo spedisce sopra alla traversa.

43′ Ficara avanza nella metà campo della Samb e dal limite dell’area di rigore tira con il sinistro che esce di poco vicino al palo alla destra di Abbrandini.

45′ Sono 4 i minuti di recupero.

45+1′ RADDOPPIO A.T.FIUGGI: sbaglia un passaggio Isacco che innesca la ripartenza dei padroni di casa con Fall, crossa in mezzo per Ficara che va al tiro e fa 2-0.

45+4′ Finisce il primo tempo, con la Samb che deve recuperare 2 gol di svantaggio in 10.

SECONDO TEMPO

1′ Doppio cambio Samb: entrano Lorenzoni e Mendicino per Lisi e Miruku.

4′ Ammonito Alboni per un contatto falloso su Gallinari.

5′ Ammonito Rizzitelli, punizione dal limite per la Samb.

5′ Ferretti batte direttamente in porta ma il pallone si spegne sul fondo.

6′ Cambio per l’A.T. FIUGGI: entra Frabotta per Di Nezza.

11′ OCCASIONE A.T. FIUGGI: sbaglia De Santis con Ficara lanciato in porta, che entra in area e prova il tiro. Para Abbrandini.

14′ Ammonito Frabotta per aver commesso fallo su De Sena.

16′ Doppio cambio A.T. FIUGGI: entrano Tajani e l’ex Rocchi per Romeo e Forgione.

20′ Cambio nella Samb: esce Ferretti ed entra Travaglini.

30′ Ci prova Travaglini dal limite, tiro sul primo palo ma Mejri respinge in angolo.

33′ Ci riprova la Samb: Alboni mette un cross basso in area di rigore, stoppa Mendicino e fa la sponda per Amoruso, che calcia fuori.

34′ Cambio nell’A.T. Fiuggi: esce Lo Duca entra Meloni.

38′ Cambio nella Samb: esce Alboni ed entra Cum.

42′ Altro cambio nell’A.T. Fiuggi: entra Francia esce Gallinari.

45′ Sono 4 i minuti di recupero.

45+4′ Finisce qui, i rossoblu di mister Donati vengono sconfitti per 2-0 dall’A.T.Fiuggi.

