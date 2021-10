Gli aggiornamenti in diretta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per la sfida tra Porto d’Ascoli e Chieti, valida per la terza giornata di Serie D, allo stadio Riviera delle Palme dove finalmente torna il pubblico.

FORMAZIONI

Porto d’Ascoli (4-3-3): Finori (02), Petrini (01), Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi, Rossi, Napolano, Battista, Evangelisti (03), D’Alessandro. All. Davide Ciampelli.

Fc Chieti (4-3-3): Fusco, Chiacchia, Pietrantonio, Mariani, Aquilanti, Bassini, Del Greco, Pugliarelli, Akammdu, Verna, Fabrizi. All. Alessandro Lucarelli.

PRIMO TEMPO

5′ Primo angolo per il Porto d’Ascoli. Napolano tocca corto per Battista che crossa troppo forte e il pallone termina direttamente sul fondo.

10′ Prima fase di studio con gli ospiti che tengono in mano il pallino del gioco, palleggiando nella metà campo avversaria ma senza per ora riuscire a verticalizzare.

17′ Primo squillo di capitan Napolano che riceve palla da Battista al limite dell’area, si gira e tenta subito il tiro. Centrale, blocca Fusco.

18′ Risponde il Chieti, botta da fuori di Puglielli ma il pallone finisce in curva.

19′ Ci riprova il Porto d’Ascoli: dai e vai tra Battista e Napolano col numero 10 che riceve palla, tenta di disorientare Chiacchia con un numero poi mette al centro un pallone morbido sul quale Fusco blocca non senza difficoltà.

23′ Il primo ammonito della gara è per Mariani del Chieti, che è entrato scomposto su D’Alessandro. Giallo giusto.

27′ Pericolosissimo il Chieti, con Verna che dal fondo mette al centro un pallone basso e teso sul quale Akkmdu si stava per avventare. Intervento provvidenziale di Passalacqua in scivolata che si immola e mette in angolo.

30′ Ammonito anche Verna nel Chieti per un fallo su Napolano.

34′ Clamorosa palla gol per il Chieti. Pietrantonio dal crossa forte al centro. Finori smanaccia ma la sfera resta in area. Akammadu calcia di prima intenzione ma colpisce il palo.

36′ Il Porto d’Ascoli pareggia il conto dei legni. Corner dalla destra, Sensi prolunga di testa verso Passalacqua che col destro centra la traversa.

40′ Fallo di Del Greco su Battista, dal vertice sinistro dell’area di rigore. Nessuno della barriera si accorge che l’arbitro ha già fischiato, Napolano calcia a sorpresa premiando l’inserimento di Battista che da posizione defilata calcia di poco fuori.

45′ Finisce senza gol un primo tempo divertente, ma senza gol.

SECONDO TEMPO

46′ Il secondo tempo prosegue sulla scia della prima frazione. Akammdu da buona posizione a centro arera cicca il pallone col mancino, Finori blocca facilmente. Sul capovolgimento di fronte Napolano calcia a giro di destro , ma il tiro è centrale.

52′ GOL DEL CHIETI Cross di Pietrantonio da sinistra, saltano Pasqualini e Passalaqua ma il pallone resta in area. Nella mischia, la raccoglie Fabrizi che col destro bette un incolpevole Finori. 0-1.

60′ Ecco il cambio di mister Ciampelli. Esce Rossi ed entra Shiba. Un attaccante in più per cercare il gol.

65′ Ammonito Shiba per un calcione su Pietrantonio.

66′ Angolo Chieti dalla sinistra, batte Mariani col destro a rientrare e trova Akammdu nel cuore dell’area di rigore. Colpo di testa debole e centrale che finisce tra le braccia di Finori.

69′ GOL! PAREGGIO DEL PORTO D’ASCOLI. Cross dalla sinistra di Battista Napolano colpisce di testa, Fusco respinge corto e Shiba fa 1-1 con un tap in da due passi.

76′ Nel Chieti esce Fabrizi, autore del gol ed entra Balden. Nel Porto d’Ascoli, Battisti prende il posto di Battista.

80′ Contatto in area di rigore del Porto d’Ascoli tra Del Greco e D’Alessandro. Entrambi i giocatori finiscono a terra, l’arbitro fischia fallo in attacco e si scatenano le proteste degli ospiti. Espulso anche un dirigente del Chieti dalla panchina.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

90+2 RIGORE PER IL CHIETI. Viscovich cade in area dopo un contatto con Petrini. L’arbitro fischia il penalty.

90+3 PARTE MARIANI. FINORI PARA MA L’ARBITRO FA CLAMOROSAMENTE RIBATTERE. Espulso D’Alessandro per aver varcato la linea dell’area di rigore durante la rincorsa dell’avversario.

90+4 Tra le proteste si ribatte, stavolta va Akammdu che spiazza Finori: è 1-2. Succede di tutto in questo finale.

95′ Finisce qui tra le proteste, il Porto d’Ascoli ha dato tutto, ma esce comunque sconfitto dal Riviera.

