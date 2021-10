SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb è pronta a tornare in campo per la seconda partita stagionale, sempre nel Lazio, ma stavolta in terra ciociara (calcio d’inizio alle ore 15).

Contro l’Atletico Terme Fiuggi, i rossoblu tenteranno di riscattare la sconfitta per 3-2 dell’esordio contro il Trastevere, risultato che non ha premiato la caparbietà dei ragazzi di mister Donati, capaci di sfiorare il colpaccio nonostante i pochissimi giorni di preparazione alle spalle.

Alla vigilia della trasferta, ha parlato proprio l’allenatore della Samb, Massimo Donati, che ha sottolineato la volontà di far bene contro una squadra ben attrezzata:

“Domani sarà una partita difficile, starà a noi metterla nella direzione giusta. Il Fiuggi è ben organizzato, ma noi ci siamo preparati bene. Turnover? Pensiamo esclusivamente alla partita di domani, probabilmente qualche cambio ci sarà, ma vedo tutti i ragazzi sul pezzo, sia chi gioca sia chi non gioca. Per me è difficile scegliere, posso contare su tutta la rosa”.

“Dal punto di vista tattico, abbiamo provato più soluzioni rispetto a Trastevere – prosegue il mister – probabilmente il Fiuggi ha un po’ meno fisicità, allo stesso tempo però possono contare su individualità importanti, specialmente sugli esterni d’attacco. Noi abbiamo le contromisure, siamo pronti per metterle in pratica.”

