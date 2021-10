SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota diffusa dall’As Sambenedettese il 2 ottobre. Intanto saranno 125 i tifosi rossoblu presenti a Fiuggi come confermato dall’Ufficio Stampa laziale.

L’A.S Sambenedettese è lieta di comunicare che, dalle ore 10 di sabato 2 ottobre, sarà attiva la prevendita per la gara Sambenedettese-Recanatese, in programma mercoledì 6 ottobre, alle ore 15, allo stadio “Riviera delle Palme”.

I tagliandi saranno acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket senza commissioni di prevendita. Visto che il botteghino dello stadio effettuerà orari ridotti e nella piena osservanza delle normative anti-contagio vigenti, si consiglia caldamente a tutti i tifosi di munirsi di biglietto tramite prevendita.

Le richieste di accrediti disabili dovranno pervenire all’indirizzo email info@sambenedettesecalcio.eu entro e non oltre le ore 13 di lunedì 4 ottobre 2021 scaricando il modulo (clicca qui)

Le richiesta di accredito Aia dovranno pervenire all’indirizzo email info@sambenedettesecalcio.eu entro non oltre le ore 13 di lunedì 7 ottobre.

Le richieste di accrediti per gli organi di stampa ospite dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 di martedì 5 ottobre all’indirizzo ufficio.stampa@sambenedettesecalcio.eu

La vendita dei tagliandi per la tifoseria ospite sarà attiva fino alle ore 19 di martedì 5 ottobre. Il giorno della gara il botteghino ospiti resterà chiuso.

La società comunica che, dopo mesi difficili e con gli sportivi costretti lontani anche dagli stadi, ha deciso di calmierare i prezzi dei tagliandi per tutti i settori e, per la gara in questione, sarà attiva anche la Promo Abbonato dedicata ai possessori di Fidlity Card e/o Supporter Card che prevede il costo di un euro a tagliando (promozione valida solo nei punti vendita VivaTicket esibendo Fidelity Card e/o Supporter Card, tessere da esibire anche all’ingresso dello stadio).

Si ricorda che per l’accesso allo stadio è obbligatorio il Green Pass.

Il costo dei tagliandi dei vari settori è così ripartito:

CURVA NORD

INTERO 5 euro diritto di prevendita incluso

Under 12 un euro diritti di prevendita incluso

PROMO ABBONATO un euro (solo nei punti vendita VivaTicket)

TRIBUNA EST MARE

INTERO 10 euro diritto di prevendita incluso

Under 12 un euro diritti di prevendita incluso

PROMO ABBONATO un euro (solo nei punti vendita VivaTicket)

TRIBUNA CENTRALE

INTERO 20 euro diritto di prevendita incluso

Under 12 un euro diritti di prevendita incluso

PROMO ABBONATO un euro (solo nei punti vendita VivaTicket)

CURVA SUD OSPITI

INTERO 5 euro diritto di prevendita incluso

Under 12 un euro diritti di prevendita incluso

Di seguito i punti vendita VivaTicket:

Tabaccheria Ricevitoria Marinucci Paolo

C.so Vittorio Emanuele, 80 Cupra Marittima

Tabaccheria Marchionni

Via Ischia, 193/195 Grottammare

Planetwin365 – via Roma

via Roma, 102/104/106 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Mare

via del Mare, 224 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria L’Isola del Tesoro

via Gabrielli, 114 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Amarcord

via Ponchielli, 13 San Benedetto del Tronto

Planetwin365 – via Sauro

via Nazario Sauro, 6/4 San Benedetto del Tronto

Betn1

via Piemonte, 107 San Benedetto del Tronto

Bar Palmarino

viale de Gaspari, 303 – Centobuchi

Carta&CO.

S.S. 16, 74 Alba Adriatica

Amadeus Dischi

via Verdi, 14 Porto San Giorgio

Manhattan Lounge Cafè

via Salaria, 8/A Spinetoli

Bar Tabacchi Angel

via Galilei 1 Grottammare

Goldbet Monteprandone

via De Gaspari 97 Monteprandone

Tabaccheria Fortunella

via colombo 23 Stella di Monsampolo

Tabaccheria Tamburello

via Spinozzi 10/b San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Ricevitoria Nonno Lele di Pino D’Angelo

P.zza Carducci 10, 63066 Grottammare

