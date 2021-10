RIPATRANSONE – Appuntamento sociale.

Domenica 3 ottobre torna la Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club Italiano, l’iniziativa che invita a scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra attraverso percorsi che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera Arancione Touring e accompagnano i partecipanti, indizio dopo indizio, tra siti monumentali, storie e curiosità custodite nelle piccole cittadine del nostro Paese.

Anche per la seconda edizione della più grande caccia al tesoro in contemporanea mai vista in Italia dopo il positivo avvio del 2019, i 100 Comuni Bandiera Arancione coinvolti nell’iniziativa proporranno percorsi in 6 tappe che sveleranno l’essenza delle località.

Ripatransone partecipa all’edizione 2021 della manifestazione registrando il tutto esaurito. Un successo, quello raccolto dal Belvedere del Piceno, che fa seguito ad un’estate da record e che conferma un trend di costante crescita di presenze e arrivi turistici, anche in termini di destagionalizzazione della domanda.

L’evento rispetterà le direttive per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Tutte le info relative alla manifestazione nazionale su tesori.bandierearancioni.it

