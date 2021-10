SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro in Riviera nella tarda serata del primo ottobre.

Incidente a San Benedetto, auto si ribalta in via Colombo per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Sul posto anche il personale sanitario del 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.