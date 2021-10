MONTEPRANDONE – Gli sportelli Impresa Giovani e Punto Energia da lunedì 4 ottobre si spostano al Centro GiovArti.

Da lunedì 4 ottobre gli Sportelli Impresa Giovani e Punto Energia cambiano sede e si trasferiscono presso la Biblioteca Comunale del Centro GiovArti, in viale de Gasperi numero 235 a Centobuchi di Monteprandone.

Lo sportello Impresa Giovani, gestito da cooperativa Abilita, è un servizio rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni che prevede interventi finalizzati a favorire l’imprenditoria giovanile e l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani del territorio. Il servizio completamente gratuito offre consulenze a chi vuole avviare un’attività autonoma o d’impresa in alternativa al lavoro dipendente, orientarsi nel mondo del lavoro, conoscere agevolazioni e forme di finanziamento per imprese giovanili.

E’ possibile richiedere una consulenza a distanza scrivendo a impresa.giovani@comune.monteprandone.ap.it specificando il motivo della richiesta, oppure chiedere un appuntamento sempre tramite email o al cellulare 388 3575639. Lo Sportello è aperto tutti i lunedì dalle 10 alle 12. Maggiori info su www.monteprandone.gov.it/aree-tematiche/giovani/sportello-impresa-giovani/

Lo sportello Punto Energia è un servizio gratuito volto a promuovere nei cittadini comportamenti maggiormente eco-responsabili, offrendo loro l’opportunità di effettuare piccole, semplici ed utili azioni, di differente livello di difficoltà, per migliorare la vivibilità della propria abitazione e dell’ambiente circostante. Fra queste azioni ci saranno: ottimizzare l’uso di acqua ed energia, effettuare una migliore separazione dei rifiuti, favorire l’utilizzo di mezzi di trasporto più sostenibili. Ogni famiglia interessata può rivolgersi allo sportello informativo presso il Centro GiovArti, in viale De Gasperi n. 235, a Centobuchi di Monteprandone, tutti i lunedì dalle 12 alle 14, per registrarsi e ritirare uno dei 1.000 kit disponibili (fino ad esaurimento scorte), unitamente ad un decalogo contenente alcuni consigli per migliorare le proprie abitudini nel risparmio energetico.

Lo Sportello è gestito dalla società Habita.re servizi integrati; Numero Verde: 800.235456; email: puntoenergia.mp@gmail.com.

Maggiori informazioni su www.monteprandone.gov.it/aree-tematiche/ambiente/cambiamenti-climatici-ed-energia/

Entrambi i servizi sono finanziati attraverso i fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e rientrano nei progetti sociali del “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”.

