SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistro in Riviera il primo ottobre.

Incidente sul lungomare di San Benedetto, si tratterebbe dalle prime indiscrezioni di un investimento di pedone per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale.

Sul posto anche il 118. La persona ferita è stata soccorsa dall’eliambulanza giunta da Ancona per il trasferimento al Torrette.

