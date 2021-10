SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato l’autore del primo gol rossoblu in Serie D della stagione 2021/22. Daniele Ferretti, 35 anni di Atri, ha parlato delle sue prime sensazioni dopo l’esordio con la Samb a Trastevere.

“Dispiace per il risultato perchè abbiamo fatto una buona partita. Dobbiamo ripartire dall’ottimo primo tempo, continuare lavorare e seguire le indicazioni del mister. Le prime sensazioni sono più che positive – prosegue – è un gruppo di ragazzi validi con valori importanti quindi si può solo che crescere”.

“Se sento la responsabilità di dover “guidare” gli under? Sicuramente è una spinta a fare di più, i giovani possono essere il valore aggiunto della categoria”. Poi un aneddoto sul suo arrivo a San Benedetto: “Per me è motivo di orgoglio, un sogno, quando mi è arrivata la chiamata del direttore sportivo Sabbatini non ho esitato a firmare”.

Nel frattempo prosegue il lavoro in allenamento. Oggi doppia seduta per i ragazzi di mister Donati in vista della trasferta di domenica a Fiuggi. Al mattino esercizi tecnici, torelli, lavoro tattico e palle inattive. Nel pomeriggio esercitazioni tecniche a coppie, lavori a pressione e di possesso direzionale, tiri in porta e movimenti difensivi. La sessione si è conclusa con una partitella finale a tema.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.