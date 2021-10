La rilevazione areale si svolgerà dal 1° ottobre al 18 novembre 2021. Il questionario per le famiglie sorteggiate si compila on line, attivo un ufficio di supporto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo i censimenti del 2018 e 2019 e la sospensione dovuta all’emergenza pandemica del 2020, parte in questo ottobre 2021 la terza edizione della rilevazione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni.

Istat rileverà anche a San Benedetto del Tronto le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche. Le famiglie coinvolte saranno selezionate direttamente da Istat e avvisate tramite apposite comunicazioni.

Il censimento si svolgerà tra il 1° ottobre e il 23 dicembre 2021 e si svilupperà su due percorsi: la Rilevazione Areale la Rilevazione da Lista. Entrambe le rilevazioni hanno il 3 ottobre 2021 come data di riferimento per “fotografare” la situazione oggetto delle domande del questionario.

La rilevazione Areale si svolgerà dal 1° ottobre al 18 novembre 2021: i rilevatori incaricati dal Comune effettueranno interviste “porta a porta” e presso il Centro Comunale di Rilevazione – Ccr.

La rilevazione da Lista si svolgerà dal 4 ottobre al 23 dicembre 2021: le famiglie che fanno parte del campione ricevono una lettera dall’Istatche contiene le informazioni per la corretta compilazione on line del questionario e le credenziali di accesso. E’ importante sottolineare che il questionario potrà essere compilato solo telematicamente. Chi lo vuol fare in autonomia potrà accedere al portale fino al 13 dicembre 2021. Dopo quella data e fino al 23 dicembre, giorno di chiusura del censimento, si dovrà necessariamente recarsi al CCR che, in ogni caso, rimarrà a disposizione per l’intera durata del censimento, ovvero dal 4 ottobre al 23 dicembre 2021. A partire dall’8 novembre 2021, le famiglie che risulteranno non aver risposto o aver parzialmente risposto alle domande del questionario saranno contattate da un rilevatore essere intervistate a domicilio oppure telefonicamente.

Il Centro Comunale di Rilevazione – Ccr si trova all’interno del Servizio Anagrafe e Sportello al Cittadino, secondo piano del Comune di viale De Gasperi, 124, ed è aperto il lunedì dalle 10 alle 13, il giovedì dalle 15,30 alle 18,30, il venerdì dalle 10 alle 13. In questi orari gli operatori del CCR rispondono al numero 0735794650. E’ anche possibile fare riferimento numero verde Istat 800188802 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21.

Si precisa che le famiglie interessate alla rilevazione sono tenute all’obbligo di risposta e che l’Ufficio Comunale di Censimento sarà tenuto a comunicare la violazione dell’obbligo per la successiva procedura sanzionatoria prevista dall’Istat.

