SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il gran successo in trasferta con il Castelfidardo per 0-1 con il gol di capitan Napolano, i ragazzi di mister Ciampelli affronteranno il Chieti domenica 3 ottobre 2021 alle ore 15:00 allo stadio Riviera delle Palme.

Gli abruzzesi arrivano dalla vittoria del campionato di Eccellenza Abruzzo dello scorso anno che ha permesso alla squadra di partecipare al campionato di Serie D 2021/2022.

I teatini hanno esordito bene in trasferta contro il Nereto per 0-2: decisivo Akammadu con una doppietta, attaccante classe 98′ che ha collezionato 30 presenze e 7 gol con la maglia del Campodarsego lo scorso anno. Inoltre vanta 34 presenze nel campionato di Serie C con le maglie di Fermana, Prato e Alessandria e una presenza in Serie B con il Cesena, club con il quale è cresciuto alle giovanili.

Nella seconda giornata i nero-verdi sono stati sconfitti in casa per 0-2 dall’Atletico Terme Fiuggi grazie ai gol segnati da Fall e Gallinari.

Giocatori da tenere d’occhio: oltre a Franklyn Akammadu, occhio a Lorenzo Fusco, giovane portiere, che torna al Riviera delle Palme dopo i due anni in Serie C trascorsi con la Sambenedettese e le 2 grandi prestazioni fatte contro la Reggiana e il Perugia.

Antonio Aquilanti, difensore 36enne molto esperto, che vanta oltre 400 presenze tra Serie B e Serie C con le maglie di Pescara, Ascoli, Benevento, Pro Patria, Lanciano, Cosenza, Feralpisalò, Sicula Leonzio e Rieti.

Marco Mariani centrocampista con oltre 300 presenze in carriera tra Serie C, Serie C2 e Serie D. L’ultima stagione nella massima categoria dilettantistica risale al 2020-2021 con la maglia del Montegiorgio con la quale ha collezionato 25 presenze e 11 gol.

1 vittoria e 1 sconfitta con 2 gol segnati e 2 gol subiti per i ragazzi di mister Lucarelli che dovranno fare i conti con un Porto d’Ascoli in fiducia e attualmente a punteggio pieno.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.