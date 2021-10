SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 2 ottobre a partire dalle ore 17.30 ci sarà l’Open Day del gruppo Fai Giovani San Benedetto del Tronto. Sarà un momento conviviale pensato per aprire ai giovani sambenedettesi il panorama di opportunità, iniziative e attività proposte in città dal Fai e dalle altre associazioni del territorio, in un’ottica di confronto e crescita per tutta la città.

A partire dalle ore 17.30, nella suggestiva cornice del Molo Parasabbia Tiziano di San Benedetto del Tronto, nell‘area dietro il ristorante del Circolo Nautico Sambenedettese, sarà possibile gustare un aperitivo, composto da vini della cantina Simone Capecci, o da bevande analcoliche, e da specialità da forno. Il costo è di 5 € per gli iscritti al Fai e di 8 € per i non iscritti, con possibilità di iscriversi al Fai direttamente all’ingresso, qualora lo si desideri.

È richiesta la prenotazione chiamando il numero 3406764280 o inviando un’email a sanbenedettodeltronto@faigiovani.fondoambiente.it. Per l’ingresso sarà richiesto il Green Pass.

