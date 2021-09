MOSCIANO SANT’ANGELO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 30 settembre, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Oggi, intorno alle 13.40, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta a Mosciano Sant’Angelo, a seguito di un incidente avvenuto con un mezzo agricolo. Nell’incidente è rimasto coinvolto un trattore gommato di tipo snodato, utilizzato da un uomo di 72 anni impegnato ad effettuare alcuni lavori in un terreno agricolo di proprietà. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Giulianova, intervenuti sul posto, il conducente è rimasto schiacciato sotto il trattore.

I vigili del fuoco hanno fornito assistenza al personale sanitario del 118 di Giulianova che non ha potuto far altro che costatare la morte dell’uomo. Una volta ottenuta l’autorizzazione alla rimozione del corpo da parte del Magistrato di turno, i vigili del fuoco lo hanno recuperato utilizzando alcuni cuscini gonfiabili con cui è stato sollevato il mezzo agrilicolo.

Sul posto si è recato anche personale del Servizio di Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro della ASL di Teramo per gli accertamenti di competenza.

