SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’A.S Sambenedettese è lieta di comunicare che Federico Angiulli è di nuovo un calciatore rossoblù”.

Così il Club di Roberto Renzi in una nota diffusa il 30 settembre. Per il centrocampista milanese, classe 1992, si tratta di un gradito ritorno fortemente voluto da ambo le parti, dopo una breve parentesi alla Triestina.

“Ci tengo a ringraziare il presidente per averci dato la possibilità di riportare Federico a San Benedetto – le parole del Ds Matteo Sabbadini- Un giocatore che non ha bisogno certo di presentazioni e che non ha mai nascosto la volontà di tornare qui. Il ragazzo si sta già allenando con il gruppo e sarà a disposizione per la gara casalinga del 24 ottobre contro il Fano”.

