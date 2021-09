L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani. Tanti gadget per i piccoli partecipanti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della festa dei nonni, il centro commerciale Portogrande, in collaborazione con l’Anla Lav Marche (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani), organizza una splendida giornata con i volontari Clown-Animatori.

Il chiaro obiettivo degli organizzatori è far comprendere come si diventa un clown di corsia, attraverso i racconti e le avventure dei volontari che presenteranno le loro esperienze e il programma delle prossime attività.

Tanti gadget per i piccoli visitatori del centro Portogrande oltre a un’occasione unica per festeggiare insieme una festa a volte dimenticata ma tanto importante come quella dei nostri amati nonni.

Ancora una volta, il Centro Portogrande si conferma attento al territorio e particolarmente sensibile alle tematiche sociali.

L’appuntamento è per sabato e domenica dalle 16.30 alle 19.30 nel centro con i volontari accompagnati dallo staff di animazione e mascotte del Centro Commerciale PortoGrande.

