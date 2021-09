Bruno 6 E’ bravo a bloccare la conclusione ravvicinata di Prova ad inizio ripresa. Forse poteva fare qualcosa in più sul gol del 2-2 ma è troppo presto per dare qualsiasi giudizio.

Alboni 6,5 Parte alla grande, spinge sulla corsia di destra e mette in mezzo palloni molto interessanti. Il primo gol è frutto del suo prezioso lavoro. Cala nella ripresa come i suoi compagni.

Cipolletta 6,5 Suo il gol del momentaneo 2-1, con una gran incursione sul primo palo. Quest’anno potrà essere l’arma in più sulle palle inattive. Ha l’arduo compito di dover contenere Monni e ne causa, grazie a due falli subiti, l’espulsione al 69’.

De Santis 5,5 Al 54esimo gli viene fischiato un rigore, forse generoso, per un tocco in area su Costanzo. Sul gol del 3-2 non riesce a chiudere in tempo sul destro di Crescenzo.

Miruku 6 Marca Sannipoli e gioca in maniera ordinata, causandone l’ammonizione al 50esimo.

Lulli 5,5 Soffre la scarsa condizione atletica e perde il velenoso pallone che porta al sorpasso amaranto. Ha i numeri per essere il motore del centrocampo. Serve tempo.

Lisi 6,5 Finisce a terra sulla linea dell’area di rigore dopo un contrasto, ma l’arbitro non ravvisa nulla. Svaria su tutto il fronte offensivo e si intende bene con Ferretti.

Isacco 6 Al 23esimo ha campo davanti a sé e arriva al limite senza nessun difensore a coprirgli lo specchio, forse avrebbe potuto calciare.

Cum 6 Non facile trovare spazio sul suo lato, ma mette in mostra alcune giocate e dribbling interessanti.

De Sena 5,5 Allo scadere della prima frazione ha due palle gol per chiuderla. Sulla prima trova un Semprini strepitoso, sulla seconda centra in pieno il difensore avversario da buona posizione. Almeno una delle due andava sfruttata meglio.

Ferretti 6,5 Tra i migliori dei rossoblu. Spaventa subito i padroni di casa con un sinistro da fuori al primo minuto. Al 12esimo sfiora la traversa su calcio di punizione e, al terzo tentativo, trova il gol col mancino che Semprini può solo guardare. Suo anche l’assist da corner per Cipolletta.

Mister Donati 6,5 schiera in campo i suoi col 4-3-3, a specchio rispetto agli avversari. L’atteggiamento è tutt’altro che remissivo, i rossoblu hanno lottato su ogni pallone, finché la condizione fisica glielo ha permesso. Serve molto lavoro, ma l’approccio alla partita ed il piglio sono decisamente quelli giusti.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.