SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le prime 5 puntate di “Punto. E a capo – Speciale elezioni” ci hanno permesso di ascoltare attentamente le idee ed i programmi che ciascun candidato sindaco intende mettere in pratica per la città di San Benedetto nel corso del suo mandato, qualora fosse eletto.

Non è un caso che, prima del confronto finale con tutti e 5 i candidati che andrà in onda stasera alle ore 20, abbiamo deciso di dedicare una diretta web-tv per ciascun aspirante primo cittadino: volevamo infatti dare ad ognuno di essi il tempo necessario per farsi capire chiaramente dagli elettori.

Le ragioni sono due. La prima è che gli archivi di Riviera Oggi contengono già fin troppe promesse non mantenute ed il compito di un giornale è anche quello di monitorare l’operato di chi governa, nell’interesse dei cittadini. La seconda è che, proprio questa sera in occasione del dibattito conclusivo, consegneremo a ciascun candidato un foglio con su scritte nero su bianco le priorità che ha dichiarato ai nostri microfoni in trasmissione. Chi vuole potrà firmare il documento. Saranno poi il tempo ed i fatti a rivelare se è stata o meno una semplice propaganda elettorale.

