SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Prossima fermata Piceno”, il tour enogastronomico tra cibo, vino e paesaggio alla scoperta di prodotti e tradizioni locali, finanziato dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Marche, farà tappa venerdì primo ottobre alle ore 20,15 in uno dei locali storici di San Benedetto, dove la tradizione marinara e la conoscenza del pesce fresco sono alla base delle proposte culinarie: l’Osteria Caserma Guelfa. E al centro della serata, ci sarà uno dei piatti tipici per eccellenza della tradizione sambenedettese: il brodetto alla sambenedettese, proposto dallo Chef Federico Palestini dell’Osteria Caserma Guelfa, da gustare in abbinamento ai vini Doc e Docg del territorio piceno: Le Caniette, Allevi Maria Letizia, Ama aquilone. Un piatto che lega i sapori del mare alle prelibatezze di terra, perché al pesce si uniscono pomodori verdi, peperoni e aceto, e che verrà proposto e gustato in un ambiente raffinato, la cui storia risale al 1500. Oltre a questo piatto simbolo dell’Adriatico, il menù prevede anche un fritto di paranza e una trippa di rana pescatrice.

Questo è il quinto di dodici appuntamenti in programma fino al 17 dicembre, per far assaporare ai turisti i piatti della tradizione picena in abbinamento alle migliori etichette delle aziende vitivinicole, sostenute dal bando regionale “Marche: dalla vigna alla tavola”, in vista delle riaperture post Covid, che destina risorse per progetti promozionali e di degustazione dei prodotti alimentari di qualità, a partire dai vini a denominazione certificata.

Il costo è di 35 euro vini inclusi.

Per informazioni: Fb Prossima Fermata Piceno

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.