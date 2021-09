SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una grande opportunità per aspiranti attori è quella offerta dall’A.I.F.A.S. di San Benedetto del Tronto, attraverso un progetto approvato dal Mic (Ministero della Cultura). L’Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo, infatti, ha indetto un bando per l’ammissione alla sessione di Alta Formazione teatrale di dodici giovani sotto i 35 anni di età, finalizzato alla messa in scena dello spettacolo teatrale “Gli esami non finiscono mai” di Eduardo De Filippo, da rappresentare entro il 31 dicembre. Per l’anno accademico 2021 sono ancora disponibili 12 posti e per partecipare alla selezione bisogna inviare una mail a under35@aifas.it, allegando un curriculum vitae e due fotografie. La selezione avverrà mediante colloquio dei profili ritenuti interessanti per il percorso formativo dopodiché si procederà alle convocazioni via mail entro il 10 ottobre. Il corso è completamente gratuito, prevede 80 ore di formazione distribuite in 4 ore al giorno e inizierà il 18 ottobre per poi concludersi alla fine di dicembre di quest’anno, con la messa in scena dell’opera teatrale.

Il bando rientra nell’ambito del progetto “Attori si nasce ma si diventa”, un ambizioso programma di rete Centro-Sud sul ricambio generazionale nel teatro e nello spettacolo, approvato dal Ministero della Cultura, che vede in rete quattro realtà nazionali: la capofila ICRA Project, Centro Internazionale di Ricerca sull’attore e i partner, la realtà potentina ABITO IN SCENA, TEATROP di Lamezia Terme e la marchigiana A.I.F.A.S.

“La grandezza di questo progetto sta proprio nella possibilità di offrire uno spazio in palcoscenico a giovani attori – ha affermato il direttore dell’A.I.F.A.S. Marco Trionfante. “Il teatro ha bisogno di freschezza, facce e idee nuove e noi siamo fieri di poter offrire formazione e anche la possibilità di scritturare giovani in cerca di lavoro, che, con questo progetto, riusciremo pure a retribuire adeguatamente”.

