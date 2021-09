Ascolta e guarda le dichiarazioni raccolte a fine partita. Sannipoli (Trastevere): “Non era facile giocare e vincere in dieci ma complimenti a tutti”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un debutto in serie D con sconfitta ma sinceramente non si poteva chiedere di più alla squadra scesa in campo oggi, 29 settembre.

L’As Sambenedettese ha perso 3 a 2 in trasferta contro Trastevere, oggi 29 settembre nel recupero della prima giornata, dopo essere andata in doppio vantaggio ma alla fine ha ceduto. Una prestazione comunque di grande carattere per i calciatori di mister Massimo Donati con alle spalle davvero pochi giorni di preparazione atletica.

Ai nostri microfoni ecco Donati, Sannipoli (Trastevere), Cipolletta e l’ex rossoblu Alberto Faccini, presente allo stadio e ora agente di calcio.

Massimo Donati: “Partita preparata bene, ora recuperare energie”

Sannipoli: “Non era facile giocare e vincere in 10, complimenti a tutti”.

Ciro Cipolletta: “Contento per il gol, meno per il risultato ma abbiamo giocato da vera squadra”.

Alberto Faccini: “Tifo sempre i rossoblu. Importante trovare giocatori di categoria, la serie D non è facile”.

