Tutto pronto al Trastevere Stadium per l’esordio della Sambenedettese di mister Massimo Donati, oggi 29 settembre.

NOTE: Samb in completo rossoblu mentre i padroni di casa in completo bianco con inserti granata e azzurri.

Formazioni

Sambenedettese: Bruno, Alboni, Miruku, De Santis, Cipolletta, Lulli, Ferretti, Isacco, De Sena, Lisi, Cum.

A disposizione: Abbrandini, Zappasodi, Fabretti, Amoruso, Mendicino, Varga, Amato, Lorenzoni.

Allenatore Massimo Donati.

Trastevere: Semprini, Cervoni, Laurenzi, Massimo, Tarantino, Lo Porto, Squerzanti, Crescenzo, Monti, Prova, Sannipoli

A disposizione: Foschini, Ilari, Giordani, Calderoni, Lapenna, Madeddu, Chimenti, Prosperini, Santilli.

Allenatore Mauro Mazza.

Angoli: 9-4

2′ OCCASIONE SAMB. Sponda di De Sena che appoggia per Ferretti che stoppa e al volo conclude in porta, para Semprini.

12′ Punizione per la Samb dai 25 metri con Ferretti che con il mancino manda il pallone poco sopra la traversa.

21′ RECLAMA UN CALCIO DI RIGORE LA SAMB, dopo un tocco di mano di Massimo su azione di Lisi.

23′ Ci prova il Trastevere: cambio di gioco di Massimo sulla destra per Crescenzo che rientra e con il sinistro va alla conclusione ma Bruno blocca in due tempi.

34′ GOL DELLA SAMB, ripartenza dei rossoblu con Alboni che cavalca tutta la fascia destra, pallone in mezzo per Ferretti che conclude in porta sul primo palo e mette il pallone alle spalle di Semprini, 0-1.

39′ OCCASIONE PERICOLOSA PER IL TRASTEVERE, cross basso di Proia in area di rigore, che sorprende la difesa rossoblu, dove nessuno riesce ad arrivare.

42′ OCCASIONE SAMB, incursione di Cum in area di rigore, il pallone arriva sui piedi di De Sena che conclude in porta ma Semprini respinge in angolo.

45′ UN’ALTRA OCCASIONE PER LA SAMB: De Sena in area di rigore prova la girata ma il pallone viene respinto in angolo dalla difesa di casa.

45+1′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo, conduce la Samb con il gol di Ferretti.

50′ OCCASIONE SPRECATA DAL TRASTEVERE, Monni fa la sponde per Proia che tutto solo tira addosso a Bruno.

52 ‘ Ammonito Sannipoli per aver commesso fallo su Miruku.

54’ RIGORE PER IL TRASTEVERE, fallo di mano di De Santis.

54′ GOL DEL TRASTEVERE, realizza dal dischetto Monni, 1-1.

55′ Cambio della Samb: esce De Sena entra Mendicino.

61′ GOL DELLA SAMB, Ferretti batte il calcio d’angolo sul primo palo dove arriva di testa Cipolletta che fa 1-2.

63′ Ammonito Monni dopo aver refilato una gomitata a Cipolletta.

64′ Cambio della Samb: esce Lisi, entra Fabretti.

65′ GOL DEL TRASTEVERE: Monni taglia sul primo palo e di testa spedisce il pallone alle spalle di Bruno, 2-2.

67′ Cambio del Trastevere: esce Squerzanti entra Prosperini.

69′ TRASTEVERE IN 10. Espulso Monni per aver commesso fallo su Cipolletta.

72′ GOL DEL TRASTEVERE: gol dell’ex Crescenzo che dalla destra incrocia sul secondo palo e fa 3-2.

72′ Cambio della Samb: esce Cum ed entra Amoruso.

76′ Doppio cambio per il Trastevere: escono Tarantino e Laurenzi per Ilari e Giordani.

80′ Ammonito Alboni per aver commesso fallo su Prosperini.

83′ Ammonito Prosperini per aver atterrato irregolarmente Alboni.

83′ Cambio per il Trastevere: esce Sannipoli per Santilli.

87′ OCCASIONE SAMB, cross in mezzo di Fabretti respinto da Lo Porto che sfiora il palo, ma l’arbitro indica la rimessa dal fondo.

87′ Cambio per la Samb: esce Isacco, entra Lorenzoni.

90′ L’arbitro assegna 5 minuti di recupero.

90’+5 Arriva il fischio dell’arbitro, finisce 3-2 per il Trastevere. Non si poteva, probabilmente, chiedere di più agli undici scesi in campo. I calciatori rossoblu sono stati comunque autori di una grande prova di carattere.

