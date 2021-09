Nell’articolo tutte le strade che saranno oggetto di lavori. Si partirà da Via della Tartana, Via delle Paranze e Via Colle Cimino

ACQUAVIVA – Il Sindaco di Acquaviva Pierpaolo Rosetti fa sapere che l’amministrazione continua nell’attività di sistemazione delle strade del territorio, portata avanti ogni anno, e, dopo alcuni sopralluoghi, è in via di completamento il computo metrico delle opere di asfaltatura e rifacimento di alcuni tratti delle strade sotto elencate, per poi procedere all’affidamento dei lavori:

Via Tartana e Via Paranze

Via Colle Cimino

Via Boreale

Via Aversa

Contrada Abbadetta

Valle del Forno

Conca degli Ulivi

Via Angellotti

Via Abruzzo

Via Fontemercato

Via Copernico

Via Monte Argentella

Considerato l’importo dei lavori superiore alle attuali disponibilità di bilancio, si procederà per gradi, partendo in primo luogo da Via della Tartana, Via delle Paranze e Via Colle Cimino.

Verranno richiesti finanziamenti nell’ambito del bando attivato dalla Regione Marche per tali lavori, al fine di incrementare le somme a disposizione.

Obiettivo è comunque quello di completare tutti i lavori nei prossimi mesi.

