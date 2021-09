Domenica 3 ottobre alle ore 15, il pubblico potrà tornare finalmente a colorare gli spalti del “Tempio del Tifo”. Ecco come acquistare i biglietti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una bella notizia per tutti i sostenitori biancocelesti e non solo.

Il Porto d’Ascoli Calcio comunica che il match contro il Chieti, valido per la terza giornata del campionato di Serie D (girone F) e in programma domenica 3 ottobre alle ore 15, si disputerà a porte aperte allo stadio Riviera delle Palme.

I biglietti per i tifosi locali, al prezzo di 10 euro in tribuna centrale, saranno in vendita da domani tutti i giorni fino a sabato presso la segreteria del Ciarrocchi, mentre domenica direttamente al botteghino del Riviera fino al calcio d’inizio.

Si ricorda che al Ciarrocchi è ancora possibile sostenere l’abbonamento stagionale, che comprende tutte le partite casalinghe di Napolano e compagni.

