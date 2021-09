ASCOLI PICENO – Dal 20 settembre è di nuovo attivo il Punto di Incontro con le Associazioni di Volontariato nell’Area Vasta 5, situato nella Palazzina Servizi dell’Ospedale Mazzoni, vicino all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

In base alla legge regionale Marche 13/2003, per ogni Area Vasta è previsto un Comitato di Partecipazione di rappresentanti di 11 Associazioni di Volontariato operanti nel settore socio-sanitario e di 7 dirigenti della relativa Area Vasta per contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria, oltre che ad attività di verifica e monitoraggio sulla gestione dei servizi sanitari e sulle condizioni di accesso e di fruibilità degli stessi. Le Associazioni di volontariato dell’Area Vasta 5 sono circa 40 e, come deciso dall’attuale Presidente Maurizio Ramazzotti, in accordo con la Direzione dell’Area vasta 5, alle sedute del Comitato sono invitati, oltre ai membri eletti, tutte le Associazioni dell’Assemblea, il Centro Servizi per il Volontariato e i referenti dell’Area Vasta, in base ai punti posti all’ordine del giorno, proposti dal Presidente del Comitato in accordo con le Associazioni e validati dal Direttore dell’ Area Vasta.

Il Punto di Incontro prevede la presenza, sia la mattina che il pomeriggio, di rappresentanti delle varie associazioni di volontariato che si mettono a disposizione dei cittadini per fornire informazioni su come affrontare i problemi legati alla sanità e per dare suggerimenti per l’ottimizzazione dei servizi socio-sanitari, oltre che per fare conoscere le loro attività e la loro sfera di azione.

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO NELL’AREA VASTA 5

Presenze settimanali:

LUNEDI’ TDM-CITTADINANZATTIVA CROCE VERDE dalle 10,00 alle 12,00 dalle 15,00 alle 17,00 MARTEDI’ AISM IRIFOR Dalle 10,00 alle 12,00 Dalle 15,00 alle 17,00 MERCOLEDI’ CROCE VERDE ANCHISE dalle 10,00 alle 12,00 dalle 16,00 alle 18,00 GIOVEDI’ TDM-CITTADINANZATTIVA CUORE PICENO Dalle 10,00 alle 12,00 dalle 15,00 alle 17,00 VENERDI’ TDM-CITTADINANZATTIVA AIDO dalle 10,00 alle 12,00 dalle 15,00 alle 17,00

Telefono: 0736 358883

