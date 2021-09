Il torneo si svolgerà mercoledì 13 ottobre 2021 con inizio alle 14:30 presso il Centro Sportivo Eleonora in via Ticino a San Benedetto. Buono spesa Decathlon da 500 euro per la 1^ squadra classificata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il torneo “San Benedetto Martire” si svolgerà tutto in un solo pomeriggio mercoledì 13 ottobre 2021 con inizio alle 14.30 presso il Centro Sportivo Eleonora, in via Ticino a San Benedetto. Per partecipare all’evento è necessario versare una quota d’iscrizione di 1o euro a persona. Verrà utilizzato il regolamento del calcio a 5 e le squadre dovranno essere composte da un minimo di 7 giocatori. Saranno messi in palio dei premi tra cui un buono spesa Decathlon da 500 euro per la 1^ squadra classificata. Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri: 3288185216 – 3496790999

