Parallelamente, si sta ultimando l’aggiornamento degli adempimenti necessari a rendere il servizio conforme alle norme in materia di tutela dei dati personali (cartellonistica, pubblicazione dell’informativa privacy)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “In merito all’iter di realizzazione dell’impianto di videosorveglianza cittadino, l’amministrazione comunale precisa che è in corso di completamento l’installazione dei dispositivi nei siti indicati dal relativo piano e, per le telecamere attive, è in corso la fase di test propedeutica al collaudo”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 28 settembre: “Parallelamente, si sta ultimando l’aggiornamento degli adempimenti necessari a rendere il servizio conforme alle norme in materia di tutela dei dati personali (cartellonistica, pubblicazione dell’informativa privacy)”.

“Si evidenzia che, per le telecamere installate nell’ambito della prima fase del progetto, quelle del centro cittadino (progetto-pilota), tali adempimenti si sono conclusi da tempo e l’impianto svolge a pieno titolo le sue funzioni, comprese quelle connesse alla tutela dell’ordine pubblico per le quali si è concretizzata già in diversi casi la collaborazione con le forze dell’ordine” affermano dal municipio sambenedettese.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.