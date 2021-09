SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo le vicissitudini che hanno caratterizzato, ahinoi, questa rovente estate rossoblu tra aste, tribunali e vari ricorsi respinti, è il momento di tornare a parlare di calcio giocato; finalmente.

Inizierà dalla sponda destra del fiume Tevere il cammino della Samb in Serie D per il campionato 2021/22, ironia della sorte, proprio a Roma, città d’adozione del presidente Roberto Renzi. Ciò che conta di più, ora più che mai, è il verdetto del campo e mercoledì alle ore 15, l’avversario è tutt’altro che da sottovalutare.

Il Trastevere gioca un bel calcio, è reduce dall’ottimo secondo posto della scorsa stagione in cui sfiorò la promozione e, quest’anno punta decisamente in alto: “La nostra ambizione è quella degli anni passati, vogliamo fare un campionato di vertice e disputare i play off”- ha dichiarato senza nascondersi il patron Pier Luigi Betturri, che durante il calciomercato ha scelto di non rivoluzionare la rosa che ben ha figurato nel 2020/21.

I risultati, per ora, gli stanno dando ampiamente ragione: due vittorie nelle prime due uscite, sia all’esordio in Coppa Italia di Serie D (un secco 3-0 rifilato all’Atletico Uri) sia domenica 26 settembre, a Notaresco nella seconda giornata di campionato.

Sono infatti bastate le due reti, una per tempo, di Monni e Squerzanti per mandare ko una delle big del girone F. Al 28′ l’azione del vantaggio partiva dalla fascia sinistra con Proia, che crossava al centro per il mancino vincente di Monni. La reazione dei padroni di casa era sterile e all’81’ Squerzanti capitalizzava la netta superiorità amaranto siglando il deifinitivo 0-2 con un colpo di testa sotto misura.

Due vittorie con zero gol subiti che permetteranno ai ragazzi di mister Mazza di affrontare la Samb sulla scia dell’entusiasmo. Guai dunque a sottovalutare i rionali, che ritrovano anche gli esperti Corsetti e Tarantino al rientro dalla squalifica. Ex di turno, anche se la sua parentesi in rossoblu è stata molto breve, il centrocampista Daniele Crescenzo. Occhio anche al mediano Emiliano Massimo, uno dei migliori in campo a Teramo.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.