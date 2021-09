MONTEPRANDONE – E’ online l’avviso avviso pubblico, diffuso a seguito dell’emergenza epidemiologica in atto da virus Covid-19 tramite il Decreto sostegni bis “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di bisogno, per soddisfarne le necessità più urgenti ed essenziali.

L’intervento consiste in due azioni:

nell’assegnazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali presenti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Monteprandone;

https://www.rivieraoggi.it/wp-content/uploads/2021/09/contributi-economici-covid.jpg

2. nell’erogazione di un contributo economico finalizzato al rimborso delle spese sostenute dal 01/01/21 per il pagamento di canoni di locazione, utenze domestiche, Tari, mensa e trasporto scolastico, fino a concorrenza del contributo spettante.

Complessivamente al Comune di Monteprandone sono stati assegnati 145.286 di cui 58.181 euro per buoni spesa(che con la compartecipazione degli esercenti che aderiscono alla convenzione, diventa di complessivi 64.000 euro); 72.700 euro per contributi economici; 14.405 euro specifici interventi definiti dall’Ufficio servizi sociali.

I beneficiari delle misure sono individuati tra i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Possono presentare istanza di ammissione i nuclei familiari, anche monoparentali, residenti anagraficamente nel Comune di Monteprandone che si trovino nelle seguenti condizioni:

– attestazione Isee ordinario (o corrente laddove ricorrano i requisiti) non superiore a 9 mila euro;

– aver avuto una riduzione del proprio reddito familiare nell’anno in corso in conseguenza del perdurare dello stato di emergenza covid-19.

Ciascun nucleo familiare può presentare al massimo due domande: una per i buoni spesa e l’altra per il contributo economico a rimborso delle spese sostenute.

Laddove i fondi disponibili non fossero sufficienti a fornire risposta a tutte le domande ammissibili, verrà stilata una graduatoria in base all’ordine cronologico di arrivo al protocollo, con priorità per i nuclei familiari non percettori di altre forme di aiuto.

I contributi saranno concessi sino ad esaurimento dei fondi. Gli uffici procederanno all’istruttoria e alla assegnazione dei contributi, con cadenza mensile (ogni 30 giorni) e, nel caso di insufficienza dei fondi, verranno formate due distinte graduatorie (una per i buoni spesa e l’altra per i contributi) in base all’ordine cronologico di arrivo al protocollo con priorità per chi non beneficia di altre forme di sostegno pubblico.

A ciascun beneficiario ammesso sarà comunicata via sms l’ammissione al beneficio e le modalità di consegna dei buoni spesa che possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità (igiene personale e della casa) e farmaci, con esclusione per l’acquisto di prodotti alcolici.

A ciascun beneficiario dei contributi economici ammesso sarà comunicata via sms l’ammissione. I contributi saranno accreditati sull’IBAN fornito nel modulo di domanda.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente i due distinti modelli disponibili sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.monteprandone.gov.it; via e-mail: protocollo@comune.monteprandone.ap.it o

via Pec.: comune.monteprandone@emarche.it

In via assolutamente residuale è possibile depositare la domanda nella cassetta posta all’esterno della Delegazione Comunale di Centobuchi. In tal caso le domande saranno prelevate ogni mattina del giorno successivo e protocollate d’ufficio con orario alle ore 8.

In caso di insufficienza dei fondi, tra le domande protocollate con lo stesso orario, si procederà con sorteggio. Si chiede di inserire tutta la documentazione in busta chiusa, onde evitare lo smarrimento dei documenti allegati.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 ai seguenti numeri telefonici: 0735/710941 – 0735/710935 – 0735710825 ovvero via mail a servizisociali@comune.monteprandone.ap.it

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.